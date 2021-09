Genève Théâtre le Caveau Genève Triathlon Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Une improvisation et 3 univers différents, tel est le défi proposé par Youri Ortelli ! Toutes les 20 min, l’univers change alors que l’histoire reste la même… Film d’action, romantique, médiéval, Marvel, horreur… Tout est possible dans Triathlon ! M&Y Polyvaleurs Avec (en alternance) : Youri Ortelli, Mitch Morin, Loic Dumas, Adrien Torino, Nina Cachelin, Deborah Chirenti, Marine Delacrétaz, Damien Waeber, Vincent Buclin

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T22:00:00;2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T22:00:00

