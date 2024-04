Triathlon CD 49 La Couronne Sausset-les-Pins, mercredi 8 mai 2024.

Triathlon CD 49 La Couronne Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

18ème Triathlon de Sausset.

Très célèbre dans la région PACA . Ces vagues qui chaque années font abandonner des participants courageux et ces beaux parcours toujours venteux font de ce triathlon l’un des plus difficiles .

Départ à 9h des courses adultes et remise des récompenses à 13h30

Départ à 14h de la course des jeunes et remise des récompenses à 16h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 16:00:00

CD 49 La Couronne Anse du petit nid

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sport@saussetlespins.fr

L’événement Triathlon Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2024-04-10 par Mairie de Sausset-les-Pins