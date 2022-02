Triathlon Sables et Cap 2022 Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Triathlon Sables et Cap 2022 Fréhel, 15 mai 2022, Fréhel. Triathlon Sables et Cap 2022 Fréhel

2022-05-15 – 2022-05-15

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel Première édition du Triathlon Sables et CAP, pour soutenir la lutte contre la Sclérose En Plaques. – Triathlon « XS » Départ 11h

Epreuve limitée à 250 participants.

Natation 400 m / vélo 9,2 km / CAP 3 km Drafting autorisé

Remise des dossards de 8h à 10h30

Ouverture de l’aire de transition 9h45 Fermeture de l’aire de transition 10h45

Temps limite Natation + vélo 1h10 Fin de surveillance du parc : 13h – Triathlon « S » Départ 16h

Epreuve limitée à 380 participants.

Natation 750 m / vélo 18 km / CAP 6 km Drafting autorisé

Remise des dossards à partir de 8h

Ouverture de l’aire de transition 14h45 Fermeture de l’aire de transition 15h45

