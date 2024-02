Triathlon Limoges Métropole Aquapolis Limoges, samedi 23 mars 2024.

Triathlon Limoges Métropole Aquapolis Limoges Haute-Vienne

En solo, en duo, entre amis ou en famille, venez nombreux participer au Triathlon Limoges Métropole By Catalent.

Trois possibilités de participation

> en individuel (vous enchainez seul les trois disciplines),

> en relais de 2 ou 3 personnes (chacun(e) choisit sa discipline)

Plusieurs formats possibles Family run, Format XS, S et M, et courses enfants !

Détail des formats et inscriptions via le site internet (en lien). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Aquapolis 359 rue Aristide Briand

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Triathlon Limoges Métropole Limoges a été mis à jour le 2024-02-17 par SPL Terres de Limousin