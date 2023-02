TRIATHLON – LES FOULÉES DE NANCY-BRABOIS Parc du château de Brabois, 5 mars 2023, Vandœuvre-lès-Nancy .

2023-03-05 09:00:00 – 2023-03-05

Les foulées de Nancy-Brabois

Les foulées de Nancy-Brabois est un événement sportif avec plusieurs courses chronométrés. Une course à pied : Le Brabois Run et une course avec un vélo pour deux : Le Bike and Run. Le Bike and Run est une épreuve sportive généralement pratiquée lors d’un raid nature. C’est un sport qui se pratique par équipe de deux. Le principe du Run & bike est d’alterner course à pied et VTT, l’équipe disposant d’un vélo pour deux coureurs. Au bout d’une certaine distance, le vététiste passera son vélo à un équipier en le lui donnant directement.

Clôture des inscriptions sur ce site : 3/3/2023 à 22h00

