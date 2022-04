Triathlon International du Lac d’Annecy Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Annecy Haute-Savoie Imaginez le triathlon de vos rêves : nager dans l’une des eaux les plus pures d’Europe, rouler au sein du Parc Naturel Régional des Bauges avec une vue magnifique sur le lac et courir en plein coeur d’Annecy entre L’Impérial Palace et le Pont des Amours.. organisation@lac-annecy-congres.com +33 4 50 57 30 77 http://www.annecy-triathlon.com/ Annecy

