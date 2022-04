TRIATHLON INTERNATIONAL Basse-Ham Basse-Ham Catégories d’évènement: Basse-Ham

Moselle

TRIATHLON INTERNATIONAL Basse-Ham, 19 juin 2022, Basse-Ham. TRIATHLON INTERNATIONAL Rue de la Seine Nautic’Ham Basse-Ham

2022-06-19 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 15:00:00 15:00:00 Rue de la Seine Nautic’Ham

Basse-Ham Moselle Basse-Ham 65 EUR La prochaine édition du triathlon de Thionville, support du championnat Grand-Est sur le format S et de Moselle sur le format M, sera accueillie sur la base de loisirs Nautic’Ham ! Que vous soyez jeune ou moins jeune, novice ou compétiteur dans l’âme, il y en aura pour tous les goûts : duathlon et triathlons pour différentes catégories. Réservation via le site internet president@trityc.fr +33 6 24 21 00 97 https://trityc.wixsite.com/event/programme Triathlon Thionville Yutz Club

Rue de la Seine Nautic’Ham Basse-Ham

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Basse-Ham, Moselle Autres Lieu Basse-Ham Adresse Rue de la Seine Nautic'Ham Ville Basse-Ham lieuville Rue de la Seine Nautic'Ham Basse-Ham Departement Moselle

Basse-Ham Basse-Ham Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-ham/

TRIATHLON INTERNATIONAL Basse-Ham 2022-06-19 was last modified: by TRIATHLON INTERNATIONAL Basse-Ham Basse-Ham 19 juin 2022 Basse-Ham Moselle

Basse-Ham Moselle