Triathlon Haute-Vilaine | Format M Championnat de Bretagne Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-M'Hervé

Triathlon Haute-Vilaine | Format M Championnat de Bretagne Lieu-dit La Petite Ville Cuite, 14 mai 2023, Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé. Triathlon Haute-Vilaine | Format M Championnat de Bretagne Base de loisirs de la Haute-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine

2023-05-14 09:30:00 – 2023-05-14 18:00:00

Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine

Saint-M’Hervé

Ille-et-Vilaine Saint-M’Hervé Le triathlon Haute-Vilaine revient le 14 mai et est organisé par le 353 Triathlon club Vitré. Formats XS (350 m nage / 13 kms vélo / 2.5 kms course) Et format olympique M qui sera CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ; départ à 14h30 – Natation (1500 m) 1 boucle avec sortie à « l’australienne »

– Vélo (41,6 km) – 3 boucles

– Course à pied (10 km) – 2 boucles > inscriptions pour les Bretons dans un premier temps > Possibilité de réaliser les courses en relais Règlement et informations sur notre site internet

Lien inscriptions Animations enfants, restauration possible sur place. Base nautique de la Haute-Vilaine. Gratuit sauf inscriptions aux épreuves. https://www.353triathlon.com/ Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M’Hervé

dernière mise à jour : 2023-02-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-M'Hervé Autres Lieu Saint-M'Hervé Adresse Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine Ville Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Lieu-dit La Petite Ville Cuite Base de loisirs de la Haute-Vilaine Saint-M'Hervé

Triathlon Haute-Vilaine | Format M Championnat de Bretagne Lieu-dit La Petite Ville Cuite 2023-05-14 was last modified: by Triathlon Haute-Vilaine | Format M Championnat de Bretagne Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M'Hervé 14 mai 2023 Base de Loisirs de la Haute Vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Lieu-dit La Petite Ville Cuite Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé

Saint-M'Hervé Saint-M'Hervé Ille-et-Vilaine