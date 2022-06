TRIATHLON EXTREMEMAN Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Aude Plus de 800 participants sont attendus pour cette compétition qui réunit les meilleurs triathlètes mondiaux, organisé par l’association Méditerranée Multisports et le Triathlète-club Narbonnais !

Gratuit pour le public. Dès 8h30, l’épreuve reine : 2250 mètres de natation, 84 km de vélo et 21 km de course à pied. Narbonne

