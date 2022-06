TRIATHLON EXTREMEMAN

2022-09-24 13:00:00 13:00:00 – 2022-09-24 Plus de 800 participants sont attendus pour cette compétition qui réunit les meilleurs triathlètes mondiaux, organisé par l’association Méditerranée Multisports et le Triathlète-club Narbonnais !

Gratuit pour le public. – 14 H : Premier Départ : SpeedRace (XXS Contre la Montre)

– 16 H : Départ Finale Femmes SpeedRace (10 premières du CLM)

– 16 H 30 : Départ Finale Hommes SpeedRace (15 premiers du CLM)

– 17 H 30 : Départ de l’Extrememan Cross dernière mise à jour : 2022-06-27 par

