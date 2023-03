Triathlon du Val-André, 1 juillet 2023, Pléneuf-Val-André . Triathlon du Val-André Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes dArmor

2023-07-01 – 2023-07-02 Pléneuf-Val-André

Côtes dArmor Animathlon pour les Big Kids (nés entre 2009 et 2012) :

– 100m de nage / 1000m de course à pied

Animathlon pour les Little Kids (nés entre 2013 et 2016) :

– 50m de nage / 500m de course à pied Aquathlon S & Relais :

– 1000m de nage / 5km de course à pied Triathlon XS :

– 400m de nage / 10km de vélo / 2,5km de course à pied Triathlon S & Relais :

– 750m de nage / 21km de vélo / 5 km de course à pied Ouvert à tous, licenciés et non licenciés en ajoutant le Pass Compétition.

Inscription obligatoire pour tous les participants sur klikego. contact@triathlonduvalandre.com +33 6 08 47 33 05 http://www.valandretriathlon.fr/ Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes dArmor Ville Pléneuf-Val-André Departement Côtes dArmor Lieu Ville Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre /

Triathlon du Val-André 2023-07-01 was last modified: by Triathlon du Val-André Pléneuf-Val-André 1 juillet 2023 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes dArmor