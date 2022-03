Triathlon du CAB et de la Ville de Bègles Plaine des sports Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Triathlon du CAB et de la Ville de Bègles Plaine des sports, 22 mai 2022, Bègles. Triathlon du CAB et de la Ville de Bègles

Plaine des sports, le dimanche 22 mai à 09:00

Le triathlon de Bègles aura bien lieu cette année le dimanche 22 mai. Le programme est inchangé, notre bonne humeur aussi ! Nous vous attendons donc nombreux pour cette belle journée de sport qui s’annonce. Ouverture prochaine des inscriptions, tenez-vous prêts ! Toutes les infos sur notre site internet : [http://triathlon.cabeglais.fr/](http://triathlon.cabeglais.fr/) 35ème édition Plaine des sports avenue Pierre Mendès 33130 Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Plaine des sports Adresse avenue Pierre Mendès 33130 Ville Bègles lieuville Plaine des sports Bègles Departement Gironde

Plaine des sports Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Triathlon du CAB et de la Ville de Bègles Plaine des sports 2022-05-22 was last modified: by Triathlon du CAB et de la Ville de Bègles Plaine des sports Plaine des sports 22 mai 2022 Bègles Plaine des sports Bègles

Bègles Gironde