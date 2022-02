Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape Saint-Lunaire, 9 septembre 2022, Saint-Lunaire. Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape Saint-Lunaire

2022-09-09 – 2022-09-11

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Rendez-vous en Bretagne, sur le magnifique spot de Saint-Lunaire pour participer à la 10ème édition du Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape du 9 au 11 septembre 2022

– Swimrun Court, Medium et Long en solo ou en duo

– Découverte, Distance Olympique et Longue Distance en solo ou en relais

– Xtrem Kids Pour vous inscrire, c’est par ici Accueil Triathlon Dinard Cette année, le programme des épreuves du Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape sera le suivant : Samedi 10 septembre

9h00 – Épreuve Découverte

14h00 – Épreuve Longue Distance

15h30 – Épreuves Xtrem Kids Dimanche 11 septembre

10h00 – Épreuve Swimrun Court

10h00 – Épreuve Swimrun Medium

10h00 – Épreuve Swimrun Long

14h00 – Épreuve Distance Olympique Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2022 – Saint-Lunaire contact@triathlondinard.com +33 2 31 53 94 17 https://triathlondinard.com/ Rendez-vous en Bretagne, sur le magnifique spot de Saint-Lunaire pour participer à la 10ème édition du Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape du 9 au 11 septembre 2022

– Swimrun Court, Medium et Long en solo ou en duo

– Découverte, Distance Olympique et Longue Distance en solo ou en relais

– Xtrem Kids Pour vous inscrire, c’est par ici Accueil Triathlon Dinard Cette année, le programme des épreuves du Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape sera le suivant : Samedi 10 septembre

9h00 – Épreuve Découverte

14h00 – Épreuve Longue Distance

15h30 – Épreuves Xtrem Kids Dimanche 11 septembre

10h00 – Épreuve Swimrun Court

10h00 – Épreuve Swimrun Medium

10h00 – Épreuve Swimrun Long

14h00 – Épreuve Distance Olympique Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2022 – Saint-Lunaire Saint-Lunaire

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Ville Saint-Lunaire lieuville Saint-Lunaire Departement Ille-et-Vilaine

Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape Saint-Lunaire 2022-09-09 was last modified: by Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape Saint-Lunaire Saint-Lunaire 9 septembre 2022 ille-et-vilaine Saint-Lunaire

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine