Dinard Ille-et-Vilaine Ne ratez pas la 9ème édition du Triathlon Dinard Côte d’Emeraude ! Grande nouveauté 2021, suite à l’implication de la ville de Ville de Dinard, l’Emeraude Events devient le Triathlon Dinard Côte d’Emeraude – Lepape ! En solo, en relais de 2 ou 3 personnes, inscrivez-vous sur l’une de nos épreuves Longue Distance et Distance Olympique Sans oublier les Swimrun en solo ou duo, avec les formats Long, Medium et Court Les inscriptions, c’est ici : https://triathlondinard.com/ DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 :

13h00 : Départ Swimrun Court – Plage de l’Ecluse, Dinard

13h00 : Départ Swimrun Medium – Plage de l’Ecluse, Dinard

