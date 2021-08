Triathlon des Roses 2021 Piscine Alex Jany, 26 septembre 2021, Toulouse.

Piscine Alex Jany, le dimanche 26 septembre à 08:00

**Un Triathlon au format découverte ** Le Triathlon des Roses est organisé à l’occasion du lancement de « Octobre Rose », mois de mobilisation internationale en faveur du dépistage du cancer du sein. Il a pour objectif d’inciter au dépistage, d’informer le grand public quant aux bienfaits de l’activité physique, tant pour prévenir les cancers que pour faire face à la maladie, et de limiter les risques de récidive. Le Triathlon des Roses de Toulouse se déroulera pour sa 6ème édition le dimanche 26 septembre 2021, sur le base verte des Argoulets et à la piscine Alex Jany. À réaliser seule ou en équipe mixte, il propose des distances accessibles à toutes : 100 m de natation en piscine, 6 km de vélo et 2 km de course à pied. **La complémentarité :** Le Triathlon des Roses et le Trigoulet sont l’occasion rêvée pour faire un triathlon en famille : – Ils se déroulent au même endroit et le même jour (les jeunes le matin, les femmes l’après-midi) – La maman peut courir pour une bonne cause, une course 100% dédiée à la recherche sur le cancer – Les enfants peuvent se défouler la journée dans un cadre idéal pour pratiquer le triathlon **+ d’infos : ** [Site officiel du Triathlon des roses](https://toulouse.triathlondesroses.fr/)

Les frais d’inscription s’élèvent à 50 € en individuel, 100 € en équipe de 2 et 150 € en équipe de 3.Ces frais sont intégralement reversés à la recherche sur les cancers du sein.

Piscine Alex Jany 7 Chemin du Verdon, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



