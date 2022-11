Triathlon des neiges VautourMan Aucun Aucun Catégories d’évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

Triathlon des neiges VautourMan

Argelès-Gazost/Col du Soulor

2023-03-11

Argelès-Gazost/Col du Soulor AUCUN

Aucun

Hautes-Pyrnes Au départ d’Argelès-Gazost vers le col du Soulor.

Course à pied 9km – vélo de route 20km – ski de fond 11km ou 4km.

En individuel ou en relais.

Ouverture des inscriptions le 12 novembre 2022 à 13h. Venez participer au VautourMan, version neige. contact@vautourman.com https://triathlondesneiges.vautourman.com/

