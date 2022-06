Triathlon des collines Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Catégories d’évènement: 26240

2022-07-17 – 2022-07-17

Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Saint-Barthélemy-de-Vals Epreuve XS : départ à 9h

Individuel/Relais

Epreuve S : départ 10h30

Individuel/Relais

Triathlons : 6/9 ans : 13h

10/13 ans : 12h30 +33 6 25 43 58 85 https://chronospheres.fr/evenements/detail/Triathlon-des-Collines-2022-627 Saint-Barthélemy-de-Vals

