Triathlon des Cadets de Gascogne : swim, bike, run. Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Triathlon des Cadets de Gascogne : swim, bike, run. Casteljaloux, 4 septembre 2021, Casteljaloux. Triathlon des Cadets de Gascogne : swim, bike, run. 2021-09-04 – 2021-09-05 Route de Mont-de-Marsan Lac de Clarens

Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux Samedi 4/09 :

9h30 : championnat de France Armée de Terre

12h30 : remise des prix

13h00 : départ Triathlon S et S Relais

14h30 : remise des prix

15h00 : départ Triathlon M

18h00 : remise des prix

Dimanche 5/09 :

9h30 : départ Triathlon XS

11h00 : départ CASTELMAN L

11h15 : remise des prix XS

12h00 : distance Tri KIDS

