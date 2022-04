Triathlon découverte de Lons Lons Lons Catégories d’évènement: Lons

Pyrénées-Atlantiques

Triathlon découverte de Lons Lons, 11 juin 2022, Lons. Triathlon découverte de Lons Lons

2022-06-11 – 2022-06-11

Lons Pyrénées-Atlantiques Lons EUR *Formule solo: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 5€)

Ouvert à partir de 15 ans le jour de la manifestation

Les principales caractéristiques du parcours:

**Formule en équipe: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 9€)

en équipe de 2 à 3 (voir détail sur le règlement)

Age mini 12 ans (les enfants ne peuvent pratiquer qu’une seule épreuve) *Formule solo: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 5€)

Ouvert à partir de 15 ans le jour de la manifestation

Les principales caractéristiques du parcours:

**Formule en équipe: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 9€)

en équipe de 2 à 3 (voir détail sur le règlement)

Age mini 12 ans (les enfants ne peuvent pratiquer qu’une seule épreuve) *Formule solo: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 5€)

Ouvert à partir de 15 ans le jour de la manifestation

Les principales caractéristiques du parcours:

**Formule en équipe: départ 10h

Distance: Natation : 200 m / VTT : 6 km / Course à pieds : 1,5 km (Inscription: 9€)

en équipe de 2 à 3 (voir détail sur le règlement)

Age mini 12 ans (les enfants ne peuvent pratiquer qu’une seule épreuve) lons

Lons

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Lons, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lons Adresse Ville Lons lieuville Lons Departement Pyrénées-Atlantiques

Lons Lons Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons/

Triathlon découverte de Lons Lons 2022-06-11 was last modified: by Triathlon découverte de Lons Lons Lons 11 juin 2022 Lons Pyrénées-Atlantiques

Lons Pyrénées-Atlantiques