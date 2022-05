Triathlon Découverte à Pinarello Zonza Zonza Catégories d’évènement: Corse

Zonza

Triathlon Découverte à Pinarello Zonza, 25 juin 2022, Zonza. Triathlon Découverte à Pinarello Zonza

2022-06-25 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-25 19:00:00 19:00:00

Zonza Corse Zonza Corse-du-Sud Corse Que vous soyez un athlète confirmé, un débutant qui découvre la discipline ou un profil senior qui aime se dépasser, succombez aux charmes du triathlon découverte à Pinarello samedi 25 juin 2022! +33 4 95 71 48 99 https://krono.corsica/ Zonza

