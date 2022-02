Triathlon de Villeneuve d’Ascq Centre nautique Babylone Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Rendez-vous dimanche 3 avril 2022 au Centre nautique Babylone pour le 13ème triathlon de Villeneuve d’Ascq.** **Au programme :** * une course en contre la montre par équipe, * une course en relais * et des courses jeunes **Profitez de cette journée** **pour** **vous réunir entre copains, en famille, entre collègues pour vous dépasser !** **Pour plus d’informations :** * [[http://www.vatriathlon.com/](http://www.vatriathlon.com/)](http://www.vatriathlon.com/) * Facebook : Villeneuve D’ascq Triathlon

Entrée libre

