### Natation / Cyclisme / Course à pied **Le Triathlon de Toulouse 2021 se tiendra les 11 et 12 Septembre 2021 sur la base de loisirs de La Ramée pour sa 12ème édition ! ** Le Triathlon de Toulouse revient en 2021 avec deux nouveautés : le relais mixte (4 triathlons XXS enchaînés) en équipe de deux ou en équipe de 4 et l’aquathlon jeunes (6-9 ans/10-13 ans en individuel ou en équipe). Retrouvez également les épreuves phares du Triathlon de Toulouse : le triathlon M en individuel ou en relais, le triathlon S (rempli l’année dernière très très rapidement !) en individuel ou en relais, mais aussi les swimrun XS et S. Et pour ceux qui souhaitent une épreuve courte et intense ou tout simplement découvrir le triathlon, les XS homme et femme seront parfaits ! Réservez dès maintenant votre weekend du 11 et 12 Septembre 2021 ! _Sous réserve de modification par l’organisateur_ __ ### Plus d’infos **[Site officiel du triathlon de Toulouse](http://www.triathlondetoulouse.com/) ** **//www.youtube.com/embed/113hhGJLZxE** **![]()** ### Infos pratiques Les [inscriptions sont ouvertes](https://www.njuko.net/tri-toulouse2021/select_competition) depuis le 20 février et jusqu’au 9 septembre 2021

De 5 € à 65 €. Gratuit pour les spectateurs

Sports

La Ramée 21 Chemin de Larramet, 31170 Tournefeuille, France Tournefeuille



2021-09-11T08:00:00 2021-09-11T17:59:00;2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T17:59:00