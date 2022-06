TRIATHLON DE SARREBOURG Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg

TRIATHLON DE SARREBOURG Sarrebourg, 12 juin 2022, Sarrebourg. TRIATHLON DE SARREBOURG Sarrebourg

2022-06-12 09:20:00 09:20:00 – 2022-06-12 16:30:00 16:30:00

Sarrebourg 57400 Le triathlon avec le New Sarrebourg Team Triathlon à la zone de loisirs revient ! Les inscriptions se font pas internet, elles ne seront pas possibles sur place. Il y a 3 épreuves différentes (distance S, distance M et distance jeunes avec 3 départs en fonction de l’âge) triathlon.sarrebourg@gmail.com +33 6 74 01 44 05 http://www.nstt.fr/ Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 57400, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville Sarrebourg Departement 57400

Sarrebourg Sarrebourg 57400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

TRIATHLON DE SARREBOURG Sarrebourg 2022-06-12 was last modified: by TRIATHLON DE SARREBOURG Sarrebourg Sarrebourg 12 juin 2022 57400 Sarrebourg

Sarrebourg 57400