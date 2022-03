TRIATHLON DE SAINT-PIERRE Fleury Fleury Catégories d’évènement: Aude

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 16:00:00

Fleury Aude Fleury Le Triathlon de Saint-Pierre revient en 2022 ! La principale nouveauté ? L’organisation change et c’est la Mairie de Fleury d’Aude qui reprend les reines de ce beau triathlon.

Au programme : performance, bonne humeur et convivialité ! Retrouvez ci-dessous toutes les informations qui viendront s’enrichir au fil des semaines ! Rendez-vous en plein cœur de Saint-Pierre La Mer pour un parcours rapide, dans un beau cadre bord de mer ! Epreuves :

– Jeunes : 6-9 ans, 8-11 ans, 10-13 ans : Départ 12 H

– XS individuel : Départ 13 H 45

– S individuel : Départ 14 H 45

– M individuel : Départ 9 H. Fleury

