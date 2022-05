Triathlon de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer, 6 juin 2022, Saint-Pair-sur-Mer.

Triathlon de Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer

2022-06-06 – 2022-06-06

Saint-Pair-sur-Mer 50380

Triathlon de Saint-Pair

Programme de la journée :

– 09h00 : Triathlon mini-poussins et poussins nés entre 2016 et 2013 (50m / 1km / 500m),

– 09h30 : Triathlon pupilles et benjamins nés entre 2012 et 2009 (100m / 3km / 1km),

– 11h30 : Triathlon S (750m / 20km / 5km),

– 14h00 : Triathlon M (1500m / 40km / 10km).

Toutes les infos ici : https://www.tc-val.fr/TcVal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=55

nicolasjoba@orange.fr +33 6 70 76 08 75 https://www.tc-val.fr/

