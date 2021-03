Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou TRIATHLON DE POUANCÉ Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

TRIATHLON DE POUANCÉ, 29 août 2021-29 août 2021, Ombrée d'Anjou. TRIATHLON DE POUANCÉ 2021-08-29 09:00:00 – 2021-08-29 18:00:00 Pouancé Etang de Saint Aubin

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire L’association TRAIL TRIATHLON POUANCE organise sa 12e édition du triathlon de Pouancé. Plus d’information à venir 12e édition du triathlon de Pouancé organisé à l’Étang de Saint-Aubin, le 29 août. triathlonpouance@gmail.com https://sites.google.com/site/triathlonpouance/ 12e édition du triathlon de Pouancé organisé à l’Étang de Saint-Aubin, le 29 août. L’association TRAIL TRIATHLON POUANCE organise sa 12e édition du triathlon de Pouancé. Plus d’information à venir

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Pouancé Etang de Saint Aubin Ville Ombrée d'Anjou