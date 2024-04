Triathlon de Pau Pau, dimanche 16 juin 2024.

Le Pau Triathlon (section paloise) organise pour sa 4ième édition le Triathlon de Pau qui sera cette année support au championnat régional FFTRI LNA sur le format Olympique (M).

Venez vous mesurer aux autres athlètes dans le lac d’Aressy pour la natation, les coteaux au pied des Pyrénées pour la partie vélo et enfin le magnifique Boulevard des Pyrénées dans le centre de Pau.

La journée débute par les courses enfants et le XS (ouvert aux adultes) puis s’enchaîne l’après-midi sur le format S et M, tous les 2 proposés en relais.

Nous tenons à ce que cet événement sera aussi éco-responsable que possible.

Nous proposons cette année une option garderie d’enfant.

Début : 2024-06-16 09:00:00

fin : 2024-06-16

Parc Beaumont

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine triathlondepau@gmail.com

