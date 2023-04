Triathlon de Paris 2023 : jouez-la solidaire, en solo ou en équipe ! Parc de la Villette, 24 juin 2023, Paris.

Du samedi 24 juin 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

.Public adultes. payant

Le Garmin Triathlon de Paris se déroulera les 24 et 25 juin 2023 du côté de la Villette. Plusieurs nouveautés sont à signaler cette année, avec 4 épreuves au programme et la possibilité de collecter des fonds pour une association.

Pour cette nouvelle édition, le parc de la Villette fera à la fois office de zone de départ, de parc de transition et de zone d’arrivée. La partie natation aura lieu dans le canal de l’Ourcq.

Nouveauté : en 2023, le triathlon de Paris proposera un nouveau format, le duathlon, en plus des triathlons habituels.

Format triathlon

Le triathlon SPRINT (S) accessible à tous avec 500 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied.

Le défi OLYMPIQUE (M) en solo ou en relais avec 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

Format duathlon

Le duathlon SPRINT (S) accessible à tous avec 5,7 km de course à pied, 20 km de vélo et 6 km de course à pied.

Le défi OLYMPIQUE (M) en solo ou en relais avec 5,7 km de course à pied, 40 km de vélo et 11 km de course à pied.

Collectez des fonds pour une association !

Cette année, le triathlon sera solidaire : chaque participant peut collecter des fonds au profit de la Fondation Arc ou de la Fondation Abbé Pierre, soit au moins 300 € sur le format Sprint et 500 € sur le format Olympique.

Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris

Contact : https://www.garmintriathlondeparis.fr/fr

Joséphine Brueder / Ville de Paris triathlon