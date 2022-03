Triathlon de Lormes Lormes, 2 juillet 2022, Lormes.

Triathlon de Lormes Lormes

2022-07-02 – 2022-07-03

Lormes Nièvre

Triathlon de Lormes : Swim, bike and run. Le samedi : Triathlons XS / Triathlon S (individuel et relais) / Sélectif Jeunes (inscription exclusive via le fichier club IDF). Le dimanche : Triathlons L (Individuel et relais) / Duathlon L / Triathlon M / Triathlon J1 – J2

Triathlon de Lormes : Swim, bike and run. Le samedi : Triathlons XS / Triathlon S (individuel et relais) / Sélectif Jeunes (inscription exclusive via le fichier club IDF). Le dimanche : Triathlons L (Individuel et relais) / Duathlon L / Triathlon M / Triathlon J1 – J2

Lormes

dernière mise à jour : 2022-03-14 par