Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Avis aux sportifs, le triathlon de la Baie pose ses marques à Saint-Quay-Portrieux !

Ce rendez-vous rassemble plus de 300 participants avec 2 courses : le XS découverte à 10h30 : Natation : 375m / Vélo : 10km / Course à pied : 2,5km

