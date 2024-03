Triathlon de Deauville Normandie #13 Deauville, jeudi 13 juin 2024.

Triathlon de Deauville Normandie #13 Deauville Calvados

Inauguré en 2012 avec 850 participants, le Triathlon International de Deauville Normandie est aujourd’hui le troisième triathlon au monde avec plus de 10 000 participants attendus en 2024. Cette 13e édition sera comme toujours, placée sous le signe du sport, de la découverte et du partage.

Des animations enrichies, du sport et une ambiance digne des plus grands tours, cette dixième édition promet de grands moments. Comme depuis l’origine, chacun pourra participer quelque soit son âge et sa condition physique grâce aux différents formats proposés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13

fin : 2024-06-16

Deauville Normandie

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@triathlondeauville.com

L’événement Triathlon de Deauville Normandie #13 Deauville a été mis à jour le 2024-03-03 par OT SPL Deauville