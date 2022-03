Triathlon de Deauville Normandie #11 – Triathlon scolaire Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Triathlon de Deauville Normandie #11 – Triathlon scolaire Deauville, 16 juin 2022, Deauville. Triathlon de Deauville Normandie #11 – Triathlon scolaire Deauville

2022-06-16 – 2022-06-16

Deauville Calvados Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est imposé comme l’un des triathlons majeurs en France. Plus de 8500 triathlètes sont attendus pour cette édition 2022.

Une journée dédiée aux enfants avec le triathlon scolaire. 1000 mini-athlètes sont attendus. Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est imposé comme l’un des triathlons majeurs en France. Plus de 8500 triathlètes sont attendus pour cette édition 2022.

Une journée dédiée aux enfants avec le… contact@triathlondeauville.com +33 2 31 53 94 17 http://www.triathlondeauville.com/ Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est imposé comme l’un des triathlons majeurs en France. Plus de 8500 triathlètes sont attendus pour cette édition 2022.

Une journée dédiée aux enfants avec le triathlon scolaire. 1000 mini-athlètes sont attendus. Deauville

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse Ville Deauville lieuville Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Triathlon de Deauville Normandie #11 – Triathlon scolaire Deauville 2022-06-16 was last modified: by Triathlon de Deauville Normandie #11 – Triathlon scolaire Deauville Deauville 16 juin 2022 Calvados Deauville

Deauville Calvados