Triathlon de Deauville Normandie #11 – Distance Olympique

Triathlon de Deauville Normandie #11 – Distance Olympique, 19 juin 2022, . Triathlon de Deauville Normandie #11 – Distance Olympique

2022-06-19 – 2022-06-19 Avec une progression constante depuis sa création en 2012, le Triathlon de Deauville s’est imposé comme l’un des triathlons majeurs en France.

Plus de 8500 triathlètes sont attendus pour cette édition 2022.

Le format “Distance Olympique”, où 2000 participants sont attendus.

Le programme : 1,5km natation, 40km cyclisme, 10km course à pied.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

