Triathlon de Chalain Route de Chalain Fontenu, dimanche 9 juin 2024.

Triathlon de Chalain Route de Chalain Fontenu Jura

Le Triathlon de Chalain-Jura se déroulera les 8 et 9 juin au Domaine de Chalain. Le triathlon est un sport d’enchainement qui consiste à enchainer une partie natation en lac avec un parcours vélo et une course à pied.

Samedi 8 juin, 15H30

Triathlon S, en individuel ou en relais

750 m de natation, 20 km de vélo, 5 kilomètre de course à pied.

Dimanche 9 juin,

9H30 Triathlon pour tous, format XS

300 m de natation, 6 km de vélo, 2 km de course à pied

11H00 Triathlon Benjamins Minimes

300 m de natation, 6 km de vélo, 2 km de course à pied

12H30 Triathlon des petits, Poussins Pupilles

100 m de natation, 2 km vélo, 1 km course à pied

14H30 Course M

1500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km à pied

Réservation sur le site internet. EUR.

Route de Chalain Domaine de Chalain

Fontenu 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@triathlons.fr

