Triathlon de Castillon-la-Bataille Castillon-la-Bataille, 25 septembre 2021, Castillon-la-Bataille.

Triathlon de Castillon-la-Bataille 2021-09-25 – 2021-09-25

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

Partez à la conquête de ce Triathlon Longue Distance !

Une découverte en terres girondine, voila le programme de ce Half Triathlon ! Nous vous attendons pour relever ce défi !

Cette épreuve ne ressemble à aucune autre. Ses distances, ses paysages, sont tracés au cœur de la Communauté de Commune de Castillon-Pujols surprendront les participants qui viendront défier cette épreuve.

Les décors grandioses du parcours vélo, ne laisseront pas sans penser à un parcours simple, au contraire il faudra rester vigilant sur l’enchainement des bosses présentes sur celui-ci.

​Mais c’est également un défi personnel, venez vous dépassez pour aller chercher la meilleur médaille de finisher possible !

​Pour terminer vous découvrirez la ferveur de la course dans le coeur de ville de Castillon-la-Bataille avec son centre ville et ses magnifiques quais !

+33 6 73 48 69 31

