Ille-et-Vilaine Le club du Brocéliande Triathlon organise son deuxième triathlon sur le site du Lac de Trémelin le 7 mai 2023 – Format S ( 750m/20km/5km) départ 10h.

– Format M (1500m/40km/10km) départ 14h.

– 2 courses enfants gratuites (6/9ans et 10/13ans) Venez profitez du spectacle, ça risque de faire des remous ! Règlement et détails à venir. Inscription dès le 1er février sur Klikego. broceliandetriathlon@gmail.com Iffendic

