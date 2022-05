Triathlon de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

2022-05-29 08:45:00 – 2022-05-29 18:30:00
Parc de Bouvent Chemin de Curtafray
Bourg-en-Bresse

35ème Triathlon de Bourg en Bresse – 4 formats de course: jeunes, XS, S et M – Labels mixité et développement durable
contact@bourg-triathlon.com https://www.triathlon-bourg.fr/

