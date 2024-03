Triathlon de Baudreix Lac de Baudreix Baudreix, samedi 21 septembre 2024.

Triathlon de Baudreix Lac de Baudreix Baudreix Pyrénées-Atlantiques

Retrouvez cette année encore le triathlon de Baudreix et du Soulor-Aubisque et ses nombreuses courses au programme à faire seul, en équipe ou en relais tout est possible! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 08:00:00

fin : 2024-09-22 19:00:00

Lac de Baudreix Avenue du Lac

Baudreix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine latribu64.orga@gmail.com

