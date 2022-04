Triathlon de Baudreix, 26 avril 2022, .

Triathlon de Baudreix

2022-04-26 09:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

C’est avec un immense plaisir que La Tribu 64 vous propose de se retrouver en Septembre pour la 14ème édition du Triathlon de Baudreix “SOULOR – AUBISQUE”.

Avec 10 courses au programme, vous trouverez forcément une épreuve faite pour vous !

Vous retrouverez 4 distances jeunes et adultes : XS, S et M et également la distance emblématique L Soulor Aubisque disponible en duathlon et triathlon.

2 distances enfants pour les 6 à 11 ans en aquathlon.

Samedi : Triathlon L “Soulor-Aubisque”, Duathlon L “Soulor-Aubisque” et Triathlon M

Dimanche : Aquathlon 6-9 ans & 8-11ans, Triathlon XS, Triathlon S

Il ne reste donc qu’un pas à franchir. Courses sur inscription.

©la tribu64

