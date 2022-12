Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc Le Blanc Destination Brenne Le Blanc Catégories d’évènement: Indre

Le Blanc

Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc, 9 septembre 2023, Le Blanc Destination Brenne Le Blanc. Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc Indre

2023-09-09 16:00:00 – 2023-09-10 Le Blanc

Indre Le Blanc Triathlon au Blanc et en Brenne, 2ème édition.

Le samedi après-midi : le format S 750m nage / 20 km vélo / 5 km course

Le dimanche le format L : 1900 m nage/ 90 km vélo / 20 km course Triathlon Sprint et Longue distance au pays des mille étangs. 2ème édition. +33 6 75 75 45 65 https://www.klikego.com/inscription/brenntriman-2022/triathlon/1635903517399-1 ©BrennTriman

Le Blanc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par Destination Brenne

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Blanc Autres Lieu Le Blanc Adresse Le Blanc Indre Destination Brenne Ville Le Blanc Destination Brenne Le Blanc lieuville Le Blanc Departement Indre

Le Blanc Le Blanc Destination Brenne Le Blanc Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-blanc-destination-brenne-le-blanc/

Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc 2023-09-09 was last modified: by Triathlon « Brenn’Triman » Le Blanc Le Blanc 9 septembre 2023 Indre Le Blanc Le Blanc Indre Destination Brenne Le Blanc Indre

Le Blanc Destination Brenne Le Blanc Indre