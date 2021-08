TRIATHLON AUDENCIA LA BAULE Plage de la Baule, 18 septembre 2021, La Baule-Escoublac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Plage de la Baule

Pour la 34ème année consécutive, AUDENCIA COMPETITIONS organise le Triathlon Audencia à la Baule. Depuis de nombreuses années, le Triathlon Audencia La Baule est considéré comme le plus important de France au niveau du nombre de courses et de participants accueillis sur deux jours. Cette année, il accueillera : – 1 Triathlon TRI-RELAIS ENTREPRISES et PARTENAIRES ouvert aux entreprises partenaires et non partenaires, aux collaborateurs d’entreprises, aux invités (TREP), – 1 Triathlon TRI-RELAIS ouvert au grand public : familles, amis, handisports, challenge étudiants, aux entreprises non partenaires (TRGP), – Nouveauté : Une course Elite en relais mixtes (2H et 2F) ouverte à la D1 et D2 – 4 Triathlons JEUNES ouverts aux enfants de 7 à 14 ans, – 1 Triathlon S ouvert aux amateurs, – 1 Triathlon M ouvert aux licenciés clubs FFTRI et aux non-licenciés (dans la limite de 200 places) ainsi qu’aux équipes Tri-Relais sur cette distance (dans la limite de 50 équipes) 10 courses seront donc au programme de ce week-end et rassembleront près de 7 000 triathlètes encouragés par 60 000 spectateurs et encadrés par 500 bénévoles. Plus grand triatlon hanidisport, plus de 30 équipes sont attendues sur le Tri-Relais. Programme complet et horaires des courses sur site internet : triathlon-audencialabaule.com

Entrée libre sur le Village – Inscription sur site pour les athlètes

34ème édition

Plage de la Baule La Baule Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T16:00:00