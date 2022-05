TRIATHLON AUDENCIA DE LA BAULE 2022 La Baule-Escoublac, 16 septembre 2022, La Baule-Escoublac.

TRIATHLON AUDENCIA DE LA BAULE 2022 La Baule-Escoublac

2022-09-16 – 2022-09-16

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

LE TRIATHLON AUDENCIA – LA BAULE Chaque année, 24 étudiants d’Audencia, école de commerce nantaise, organisent le Triathlon Audencia – La Baule, dirigés par Hervé Delaunay. Cette équipe remplie d’énergie travaille tout au long de l’année pour préparer un événement exceptionnel, rassemblant plus de 7 000 athlètes et 70 000 spectateurs. Durant le week-end, près de 450 étudiants sont bénévoles pour aider au bon déroulement de l’événement. Convivialité, enthousiasme, challenge, esprit d’équipe sont nos maîtres mots pour vous faire vivre un week-end mémorable. Ce triathlon est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du triple effort. Le Triathlon Audencia – La Baule est à ce jour le plus grand événement sportif d’Europe organisé par des étudiants. C’est d’ailleurs grâce à son dynamisme que l’association a reçu plusieurs prix, comme celui de la 3ème association étudiante de France en 2015. En 2021 aura lieu la 34ème édition du Triathlon Audencia – La Baule. L’événement est né en 1985, prenant place pendant deux années à Nantes. C’est en 1988, sous la direction de Luc Chatellier, que le Triathlon Audencia s’exporte à La Baule sur la plus belle baie d’Europe, sur laquelle il se déroule depuis maintenant 33 ans. Inscriptions Vous pouvez vous inscrire pour une course jusqu’au 8 septembre 2021, dans la limite des places disponibles. n Une fois inscrit, vous devez impérativement déposer les pièces justificatives demandées avant le 5 septembre 2021. nSi vous annulez votre inscription avant le 2 septembre 2021, vous serez remboursés à hauteur de 70%.

audencia.competitions@audencia.com +33 2 40 37 34 28 http://www.triathlon-audencialabaule.com/

LE TRIATHLON AUDENCIA – LA BAULE Chaque année, 24 étudiants d’Audencia, école de commerce nantaise, organisent le Triathlon Audencia – La Baule, dirigés par Hervé Delaunay. Cette équipe remplie d’énergie travaille tout au long de l’année pour préparer un événement exceptionnel, rassemblant plus de 7 000 athlètes et 70 000 spectateurs. Durant le week-end, près de 450 étudiants sont bénévoles pour aider au bon déroulement de l’événement. Convivialité, enthousiasme, challenge, esprit d’équipe sont nos maîtres mots pour vous faire vivre un week-end mémorable. Ce triathlon est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés du triple effort. Le Triathlon Audencia – La Baule est à ce jour le plus grand événement sportif d’Europe organisé par des étudiants. C’est d’ailleurs grâce à son dynamisme que l’association a reçu plusieurs prix, comme celui de la 3ème association étudiante de France en 2015. En 2021 aura lieu la 34ème édition du Triathlon Audencia – La Baule. L’événement est né en 1985, prenant place pendant deux années à Nantes. C’est en 1988, sous la direction de Luc Chatellier, que le Triathlon Audencia s’exporte à La Baule sur la plus belle baie d’Europe, sur laquelle il se déroule depuis maintenant 33 ans. Inscriptions Vous pouvez vous inscrire pour une course jusqu’au 8 septembre 2021, dans la limite des places disponibles. n Une fois inscrit, vous devez impérativement déposer les pièces justificatives demandées avant le 5 septembre 2021. nSi vous annulez votre inscription avant le 2 septembre 2021, vous serez remboursés à hauteur de 70%.

La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-05-13 par