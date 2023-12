RICHARD GOTAINER TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 26 mars 2024, Sotteville Les Rouen.

Avec ce nouveau spectacle, l’auteur chanteur comédien fantaisiste, propose une formule totalement inédite, une première francophone, voire mondiale : du jamais vu ni entendu ! Il y conte, réinterprète, revisite à sa manière, une vingtaine de textes de ses chansons, sans les chanter ! Mais la musique y est néanmoins omniprésente, distillée par son complice Brice Delage, guitare héros virtuose, bruiteur inventif et comique. Ce duo épatant et idéalement complémentaire donne ici libre cours à sa gourmandise des mots !Ce spectacle est une jubilatoire mécanique de précision, un régal de parfaite synchronisation entre le chant des mots, l’interprétation variée des textes, l’illustration musicale et sonore, et la toujours très singulière expression corporelle de l’artiste, sa « bougerie », une spécialité qui fait son charme et la différence !Nous retrouverons bien sûr mais sous une autre forme, ses succès (Le Youki, Primitif, Trois vieux papis, Tout foufou, Femmes à lunettes, Les moutons) et d’autres textes de chansons moins connues, choisis par leur auteur pour leur potentiel théâtral émotionnel. Un spectacle à voir… pour le croire !

Tarif : 7.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen 76