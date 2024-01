CHANSONS PRIMEURS TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, jeudi 21 mars 2024.

Imaginez 8 chanteurs et chanteuses qui ne se connaissent pas ou peu, enfermés bien au chaud pendant 3 jours. Leur mission : écrire et composer 16 chansons avec des contraintes d’écriture et en assurer la livraison au public dès le 4e jour. Voici un spectacle original où la créativité de chacun et l’énergie collective en font un moment unique.Avec Renan Luce, qui fait des tubes sans même s’en rendre compte, Lisa Ducasse, de l’île Maurice, pianiste poète, Fred Bobin, artisan de la chanson, guitare au dos sur les chemins, Petite Gueule, jeune rappeuse qui ne manque pas d’aplomb, Karimouche, sacrée personnalité, Cédrik Bouteiller et son style rap et chanson, Clément Bertrand, qui en impose, Clou, interprète au frisson garanti, et ignatus, le catalyseur de toute cette belle créativité… Des personnalités affirmées qui vont construire des ponts et nous partager leurs talents, leur plaisir d’être ensemble et leur amour de la chanson.

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen 76