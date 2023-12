ALAIN CHAMFORT TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 23 février 2024, Sotteville Les Rouen.

A l’occasion de la sortie de la compilation Le meilleur de moi-même, qui rassemble les grandes chansons de sa carrière et de la réédition de ses premiers albums, Alain Chamfort a imaginé ce rendez-vous privilégié avec nous.Accompagné de son pianiste et de sa complice, la chanteuse animatrice Valli, il nous partage les anecdotes et grands moments de sa carrière : de ses débuts de musicien au côté de Jacques Dutronc à ceux de chanteur avec Claude François, des années Gainsbourg aux rencontres qui ont marqué sa vie, des succès aux déboires… Tout ce qui fait le meilleur de nos vies. Entre confidences et piano, cette soirée remet en lumière ses tubes (Manureva, Bambou, Chasseur d’Ivoire, Traces de toi, la Fièvre dans le sang, Clara veut la Lune…) et d’autres pépites moins connues qui émaillent ses albums.

Tarif : 7.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen 76