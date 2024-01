HUIT NUITS TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 16 février 2024, Sotteville Les Rouen.

Huit Nuits brave la côte sauvage des émotions et s’ouvre de la chanson à la musique actuelle en mixant influences progressives, électronique et post-rock. Tout en conservant la poésie et le caractère envoûtant de leurs mélodies et textes harmonisés à deux voix, leur nouvel album, Aveu de Faiblesse, ose toutes les métamorphoses. Chaque titre, imprégné des circonstances post-covid en termes de réflexion philosophique et artistique, est une odyssée nocturne aux percées lumineuses.

Tarif : 7.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen 76