Sotteville-lès-Rouen YELE MA PETITE LUMIERE – YELE MA PETITE LUMIERE – TOMA SIDIBE TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 11 février 2024, Sotteville Les Rouen. Yélé est une petite lumière malicieuse, qui a quitté la voie lactée pour découvrir le monde des humains. C’est la meilleure amie du jeune Toma, dont elle illumine le quotidien. Ensemble ils jouent, chantent, rient, apprennent à grandir… Mais aujourd’hui Yélé est triste, ses parents lui manquent énormément : ils voyagent tout le temps, ce sont des étoiles filantes ! Toma décide d’aider Yélé à les rejoindre. Commence alors un grand voyage pour retrouver les parents de Yélé. Au cours de cette aventure, ils croiseront l’espiègle Perroquette, oiseau protecteur de la biodiversité qui sème des graines à tous vents ou le mystérieux Génie Donkili qui leur viendra en aide grâce à ses instruments de musique magiques…Entre magie poétique et chansons pétillantes, Toma Sidibé nous embarque dans une aventure musicale pour (re)trouver la petite lumière qui est en chacun de nous. Un voyage dans l’universalité de l’amour, teinté d’optimisme, d’amitié et de rythmes ensoleillés !

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30
TRIANON TRANSATLANTIQUE
114 avenue du 14 juillet
76300 Sotteville Les Rouen

