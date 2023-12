THOMAS BREINERT TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 26 janvier 2024, Sotteville Les Rouen.

Thomas Breinert est auteur compositeur normand. Il a une voix de crooner, mélancolique et sensuelle, a un goût pour les guitares racées, les lignes de basse percutantes et les textes sombres ou décalés. En ce sens, son nouvel album, Place Vendôme, raconte un monde intérieur en clair-obscur projetant un idéal d’humanisme, dans lequel les femmes incarnent souvent le premier rôle au travers de récits cinématographiques. La synthèse classieuse et inventive d’une chanson rock au romantisme noir et chic !

Tarif : 7.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen