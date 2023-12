HIP-HOP EST-CE BIEN SERIEUX ? TRIANON TRANSATLANTIQUE Sotteville Les Rouen, 16 janvier 2024, Sotteville Les Rouen.

A mi-chemin de la danse et du théâtre, voici racontée l’essence de la culture hip-hop. Sur scène, les cinq danseurs mettent tout en œuvre pour transmettre leur passion. En conférencière drôle et vivante, la chorégraphe Séverine Bidaud cite les figures mythiques qui ont influencé son parcours et retrace l’origine du mouvement, ses racines et ses influences, depuis son émergence aux USA dans les années 70 jusqu’à nos jours. Locking, popping, break… à partir d’images d’archives, différentes techniques sont ainsi présentées de manière ludique et pédagogique.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

TRIANON TRANSATLANTIQUE 114 avenue du 14 juillet 76300 Sotteville Les Rouen