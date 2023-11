Village Maroc au Triangle Triangle, cité de la danse Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Village Maroc au Triangle Triangle, cité de la danse Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. Village Maroc au Triangle Vendredi 24 novembre, 16h00 Triangle, cité de la danse Entrée libre Le Secours Populaire organise un village Maroc, pour récolter des fonds pour les sinistrés du Maroc, le vendredi 24 novembre, de 16h à 22h, au Triangle (quartier du Blosne).

Des stands d’artisanat marocain seront présents sur place, et un couscous peut être commandé et partagé sur place. Des pâtisseries marocaines sont également en vente.

Retrouvez les infos sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/secours-populaire-de-l-ille-et-vilaine/evenements/un-village-pour-le-maroc

2023-11-24T16:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

